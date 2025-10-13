október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áruk és árak

1 órája

Téli ruha: A divat vagy a pénztárca diktál? – Egy kereskedő meglepő tapasztalatai

Címkék#trend#kabát#tapasztalat#költség

Ahogy beköszöntött a hideg, a lakosság többsége idén sem várta meg a fagyokat, hogy beszerezze a téli ruhatár alapdarabjait. A kabát- és csizmaárak azonban érezhetően megugrottak, így egyre kevesebben engedhetik meg maguknak az új darabokat. Az egyik pápai ruhaüzlet alkalmazottja szerint a szezonban nem a divat, hanem inkább a tudatos vásárlás diktál.

Csizi Péter

Az elmúlt hónapokban az alapanyagárak és a szállítási költségek emelkedése ismét begyűrűzött a boltok polcaira. Egy minőségi télikabát ára ma már ritkán kezdődik 40–60 ezer forint alatt, a bőrcsizmák pedig 30–50 ezer forint között mozognak. A fast fashion láncok kínálata továbbra is bőséges, fontos lehet a tudatos vásárlás, mivel az olcsó darabok minősége gyakran kérdéses, sokan ezért inkább a tartós, természetes anyagokat keresik – erősítette meg az egyik belvárosi divatház eladója lapunk megkeresésére.

Egyre többen választanak használt téli ruhát, illetve minőségi termékeket: a tudatos vásárlás nemcsak pénzt, hanem a környezetet is kíméli
Egyre többen választanak használt téli ruhát, illetve minőségi termékeket: a tudatos vásárlás nemcsak pénzt, hanem a környezetet is kíméli
Illusztráció: stockfotó

A tudatos vásárlás nem feltétlenül drága, és valójában nem olcsó az, ami fenntartható

A divatportálok szerint a 2025-ös téli trendekben a vastag bőr, a gyapjú és a réteges öltözködés kerül előtérbe. Visszatérnek a klasszikus, hosszú szabású kabátok és a bélelt bakancsok. A „műszálas, fényes” darabokat egyre inkább kiszorítják a természetes hatású, tartós szövetek – ami nemcsak stíluskérdés, hanem fenntarthatósági döntés is. A másik nagy nyertes idén a használtruha-piac. Országszerte, de főleg a nagyvárosokban és a megyeszékhelyeken, rekordforgalmat mérnek az őszi hónapokban. A turkálók polcairól napok alatt eltűnnek a márkás kabátok, és a minőségi bőrcsizmák is gyorsan gazdára találnak. Már különböző médiumok is felfigyeltek a vásárlói szokások ilyen irányú változására.

Kevesen vásárolnak őszre átmeneti kabátot
Fotó: Stock

A pápai ruházati bolt tapasztalatai alátámasztják az országos trendeket

Sok vásárló fordul meg a hideg idő beköszönte előtt téli ruházatot vásárolni magának. Mivel bőven van választék, és folyamatos az ellátás, általában sikerül választaniuk. A kínálati piac is együtt mozog a trendekkel, kérdésünkre, hogy melyek a slágertermékek ősszel, a következő választ kaptuk:

Már most megnövekedett a melegebb ruhadarabok iránti kereslet – a vásárlók elsősorban a kötött, jó minőségű pulóvereket részesítik előnyben. A kabátoknál is egyértelműen a tartós, időtálló darabok a legkeresettebbek. Úgy tűnik, egyre tudatosabban választanak: sokan inkább hosszú távra ruháznak be, és nem sajnálják a pénzt a drágább, de megbízható termékekre sem

Reneszánszát éli a javítás, sajnos eltűnőben a mesterség

A cipészek és varrodák megrendelései megsokszorozódtak. Sokan inkább újratalpaltatják a régi csizmát, vagy kibéleltetik a tavalyi kabátot, mintsem tízezreket fizessenek egy újért. A szakemberek szerint a „javíttatás kultúrája” hosszú távon is visszatérhet, ami nemcsak pénztárcakímélő, de környezetkímélő megoldás is. Más kérdés, hogy cipészt vagy vargát ma már lasszóval sem könnyű találni. A téli divat tehát idén új értelmet kapott: a tudatosság, az újrahasználat és a mértéktartás vált a legnagyobb trenddé. Az, aki most kabátot vagy csizmát vásárol, nemcsak melegen, de okosan is öltözik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu