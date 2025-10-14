Tűzifavásárlás okosan: így ellenőrizze a mennyiséget és az árakat!

A cikkben szereplő árakat a Bakonyerdő 2025. július 1-jétől érvényes árlistája és a Verga 2025. január 1-jén kiadott, iránymutató árjegyzéke alapján vettük górcső alá: a kemény lombos, vastag tűzifa bruttó ára 33 ezer Ft/erdei m³, a lágy lombos 21,6 ezer Ft/erdei m³ körül mozog (telepi, felterhelés és fuvar nélkül). A Fataj az országos körképben 2025 szeptemberében az ömlesztett űrméteres „kandallófa” és kalodás árakat (konyhakész tűzifa) is összeszedte: a bükk/gyertyán például 22–28 ezer Ft/ömlesztett űrm., kalodában 52–66 ezer Ft/kaloda (helytől és feldolgozástól függően).

Mennyibe kerül most a tűzifa? Árak, mértékegységek, tippek

Fotó: bakonytuzifa.hu

A mértékegység, ahol sokan elcsúsznak a tűzifaárakkal kapcsolatban

A tüzelőt többféleképp mérik, és nem mindegy, mit fizetünk:

Erdei köbméter: 1×1×1,7 m rakat méterben rakott fából, nagyjából 1 tömör m³ faanyag, sorba rendezve.

Űrméter (űrm.): 1×1×1 m rakat vastag tűzifából, megközelítőleg 0,57 tömör m³.

Mázsa: 100 kg – nedvességfüggő, ezért könnyű ráfizetni a vizes fára.

Alternatívák: mikor jobb a pellet, mikor a brikett?

A raklapos pellet ára jellemzően 129–199 Ft/kg (ENplus-minőségtől és kereskedőtől függően), míg a fabrikett 10 kg-os csomagban többnyire 199–287 Ft/kg. (Az árak általában nem tartalmazzák a szállítást.)

Pellet – az előnyök röviden:

Tiszta üzem és könnyű tárolás (zsákolt, száraz).

Automatizálható adagolás, ami kiszámítható fűtéskényelmet ad.

Magas, egyenletes fűtőérték, jól szabályozható hőleadás.

Hátrány: dedikált pelletkazán, ellátási és árkitettség.

Fabrikett – mikor jó választás?

Hosszú parázstartás, kandallóban kifejezetten kényelmes.

Csomagolt, száraz termék, könnyű kezelni.

Hátrány: általában drágább kg-ra vetítve, mint a tűzifa; kevésbé automatizálható.

Ha a komfort és a tisztaság az első (automata adagolás, stabil hő), válassz pelletet. Ha a „kandallóélmény” fontos, jó kombináció a kemény lombos tűzifa + brikett.

Fafaj és nedvesség = hő és pénz

A kemény lombos fa (akác, bükk, tölgy) adja a legtöbb és legegyenletesebb hőt; a lágy lombos (nyár, fűz) olcsóbb, de gyorsabban leég. A jó tűzifa <20% nedvességtartalmú; a friss, 30–50%-os fa érzetre nehezebb, de akár 30–40%-kal kevesebb hasznos hőt ad, és kormolja a kéményt. (Szárítani érdemes fedett, szellős helyen minimum egy nyarat.)

A Nébih hivatalos anyagai részletesen leírják, hogyan számolj át köbmétert, űrmétert és mázsát – vásárláskor ragaszkodjon az egyértelmű feltüntetéshez a számlán.

Létezik még hatósági áras tűzifaprogram?

Az akciót 2022 őszén hirdette meg a kormány az állami erdőgazdaságoknál, háztartásonként legfeljebb 10 erdei m³-ig; az egységes bruttó ár kemény lombosnál 30 000 Ft/erdei m³, lágy lombosnál és fenyőnél 19 000 Ft/erdei m³ volt (szállítás nélkül). A program 2023 tavaszával lezárult, így 2025-ben nincs hatósági áras tűzifa; az állami erdészetek piaci áron értékesítenek. Rászorulóknak továbbra is létezik önkormányzati szociális tűzifaellátás (külön keretből, nem árstop), amelyet az erdőgazdaságokkal együttműködve osztanak ki a települések.