Újabb meglepetés várja az autósokat holnap a benzinkutakon

A holtankoljak.hu információi szerint keddtől ismét mérséklődnek az üzemanyagárak: a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, míg a gázolajé bruttó 5 forinttal csökken.

Keddtől ismét mérséklődnek az üzemanyagárak

Forrás: Getty Images-illusztráció

Ennek eredményeként holnaptól az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 581 Ft/liter

gázolaj: 584 Ft/liter.

Tovább csökkenhetnek az üzemanyagárak?

A szakértők szerint, ha az olajárak továbbra is alacsony szinten maradnak, a következő hetekben további csökkenés sem kizárt, ami sokaknak jelenthet könnyebbséget a mindennapi közlekedésben.