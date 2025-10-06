Újabb meglepetés várja az autósokat holnap a benzinkutakon

október 6., hétfő

A nemzetközi olajpiacon tapasztalható áresés kedden újabb könnyebbséget hoz az autósoknak. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára immár 65 dollárra esett, ami a hazai üzemanyagárakra is hatással van.

A holtankoljak.hu információi szerint keddtől ismét mérséklődnek az üzemanyagárak: a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, míg a gázolajé bruttó 5 forinttal csökken.

Keddtől ismét mérséklődnek az üzemanyagárak
Ennek eredményeként holnaptól az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter
  • gázolaj: 584 Ft/liter.

Tovább csökkenhetnek az üzemanyagárak?

A szakértők szerint, ha az olajárak továbbra is alacsony szinten maradnak, a következő hetekben további csökkenés sem kizárt, ami sokaknak jelenthet könnyebbséget a mindennapi közlekedésben.

 

