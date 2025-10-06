Üzemanyagárak
1 órája
Újabb meglepetés várja az autósokat holnap a benzinkutakon
A nemzetközi olajpiacon tapasztalható áresés kedden újabb könnyebbséget hoz az autósoknak. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára immár 65 dollárra esett, ami a hazai üzemanyagárakra is hatással van.
A holtankoljak.hu információi szerint keddtől ismét mérséklődnek az üzemanyagárak: a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, míg a gázolajé bruttó 5 forinttal csökken.
Ennek eredményeként holnaptól az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter
- gázolaj: 584 Ft/liter.
Tovább csökkenhetnek az üzemanyagárak?
A szakértők szerint, ha az olajárak továbbra is alacsony szinten maradnak, a következő hetekben további csökkenés sem kizárt, ami sokaknak jelenthet könnyebbséget a mindennapi közlekedésben.
