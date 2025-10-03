Új üzemeltetőt keresnek a több mint százéves, legendás bakonyi vasboltnak

A Zirc-Coop Zrt. bérletes üzemeltetésre meghirdette a Kossuth utca 1. szám alatti vasbolt üzlethelyiségét. A bolt a kisváros polgármesteri hivatalának szomszédságában található és szinte nincs olyan magas-bakonyi ember, aki nem járt még benne.

A hősök emlékműve mögött a Rosenberg-féle vasbolt egy 1926-os képeslapon, amely felülről a harmadik a tablón. Fotónk a Reguly-múzeum Történetek a zirci ablakokból című kiállítássorozatán készült.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Zirc-Coop hirdetése szerint a vasbolt üzemeltetését

január 1-jétől lehet átvenni,

és erre a feladatra október 15-ig lehet jelentkezni.

Az árukészlet a megállapodás része lehet.

Tényleg kissé szocreál kinézetű a bakonyi vasbolt tágas térben elhelyezett berendezése, amit persze fel lehet dobni, de a jelenlegi állapotának is megvan a maga bája.

Hiánypótló a kiadó üzlet a környéken, sok mindent meg lehetett itt venni, ami miatt egyébként nagyvárosba kellene utazniuk a bakonyiaknak.

Azt beszélik a vasboltról – és mi is ezt tapasztaltuk –, hogy ami itt nem kapható, az nincs is, vagy megrendelik. Régi stílusú eladók közvetlen módon szolgálják ki a vevőket, és főleg szakértelmük segít sokat a vásárlóknak.

Kínáltak itt már többek közt csavarokat, edényeket, szerszámokat, és úgy tudjuk, korábban akár be is lehetett cserélni megmaradt alkatrészeket másfajtákra. Most kiadó az üzlet, pontosabban üzemeltetőt keresnek neki.

Vasbolt a kisváros közepén, a régmúltba visszanyúló történettel

A zirci vasbolt a bakonyiak egyik büszkeségének mondható, de legalábbis a város egyik jellegzetessége, és patinás múlttal rendelkezik.

Múltjáról a Cuhavölgyi Klára kutatásai alapján készült tárlaton, a Reguly-múzeum Történetek a zirci ablakokból című kiállítássorozatán olvastunk. Még egy fotót is találtunk itt, amely a Rosenberg-féle vaskereskedésről 1926-ban készült.

Mit lehet tudni a zirci vasbolt történetéről?