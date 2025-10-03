58 perce
Új üzemeltetőt keresnek a több mint százéves, legendás bakonyi vasboltnak
Felidézzük egy olyan legendás hely történetét, amely már egy évszázada alig változott. Az ad rá apropót, hogy új gazdát keresnek neki. Miről is van szó? Ha azt mondjuk a bakonyiaknak, hogy vasbolt, akkor tudják is, mert rögtön egy olyan zirci üzletre gondolnak, amely már több mint száz esztendeje vasáru-kereskedésként működik.
A Zirc-Coop Zrt. bérletes üzemeltetésre meghirdette a Kossuth utca 1. szám alatti vasbolt üzlethelyiségét. A bolt a kisváros polgármesteri hivatalának szomszédságában található és szinte nincs olyan magas-bakonyi ember, aki nem járt még benne.
A Zirc-Coop hirdetése szerint a vasbolt üzemeltetését
- január 1-jétől lehet átvenni,
- és erre a feladatra október 15-ig lehet jelentkezni.
Az árukészlet a megállapodás része lehet.
Tényleg kissé szocreál kinézetű a bakonyi vasbolt tágas térben elhelyezett berendezése, amit persze fel lehet dobni, de a jelenlegi állapotának is megvan a maga bája.
Hiánypótló a kiadó üzlet a környéken, sok mindent meg lehetett itt venni, ami miatt egyébként nagyvárosba kellene utazniuk a bakonyiaknak.
Azt beszélik a vasboltról – és mi is ezt tapasztaltuk –, hogy ami itt nem kapható, az nincs is, vagy megrendelik. Régi stílusú eladók közvetlen módon szolgálják ki a vevőket, és főleg szakértelmük segít sokat a vásárlóknak.
Kínáltak itt már többek közt csavarokat, edényeket, szerszámokat, és úgy tudjuk, korábban akár be is lehetett cserélni megmaradt alkatrészeket másfajtákra. Most kiadó az üzlet, pontosabban üzemeltetőt keresnek neki.
Vasbolt a kisváros közepén, a régmúltba visszanyúló történettel
A zirci vasbolt a bakonyiak egyik büszkeségének mondható, de legalábbis a város egyik jellegzetessége, és patinás múlttal rendelkezik.
Múltjáról a Cuhavölgyi Klára kutatásai alapján készült tárlaton, a Reguly-múzeum Történetek a zirci ablakokból című kiállítássorozatán olvastunk. Még egy fotót is találtunk itt, amely a Rosenberg-féle vaskereskedésről 1926-ban készült.
Mit lehet tudni a zirci vasbolt történetéről?
- A Rosenberg család tagjai voltak a tulajdonosai és a vezetői 1897-től egészen az államosításig. Azóta is vasboltként működik.
- A szép, ötszobás polgári lakást, az üzletet és a mögötte levő telket egy ügyvéd özvegyétől vette meg Rosenberg Mór és a felesége, Wiener Kamilla.
- Az üzletben vas- és bőrkereskedéssel foglalkoztak, szerszám- és műszaki boltként működtették. Később fűtőanyagot is árultak és benzinkútjuk is volt.
- Imre fiuknak a szülők adták át 1941-ben, s a fiuk, amikor a háború után a vagyonát elvették, kereskedőként dolgozhatott tovább az üzletben, a vasáru-kereskedésben.
- Rosenberg Imre intelligens ember hírében állt, magas zenei műveltségre tett szert. Szimfonikus zenekar hegedűse, koncertmestere volt.
