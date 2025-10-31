Zöldség-gyümölcs akciók október végén – Mit érdemes venni most?

Az őszi időszakban a friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök nem csak ízletesek, hanem vitaminban és ásványi anyagban is gazdagok, így támogatják az egészséget és az energiát a hűvösebb napokon. Kikerestük és összegeztük a zöldség-gyümölcs akciókat, hogy átlátható képet adjunk a Lidl és Tesco kínálatáról.

Fedezd fel a zöldség-gyümölcs akciók legjobb ajánlatait és válogass a Lidl és Tesco kedvezményei között.

Illusztráció: pexels

Zöldség-gyümölcs akciók – friss és egészséges választások

A Lidl polcain az édesburgonya 30%-kal olcsóbb; C-vitamint és béta-karotint tartalmaz, ami hozzájárul az immunerősítéshez, legjobban párolva vagy sütve érvényesül a hatása. A brokkoli 549 forint, magas K- és C-vitamin-tartalma miatt a csontok és az érrendszer támogatására ideális, érdemes párolva, rövid hőkezeléssel fogyasztani.

A bio sárgarépa antioxidánsokban gazdag, frissen vagy levesbe reszelve a leghasznosabb. A japán szilva lidl plusz kedvezménnyel 28%-kal olcsobb; rosttartalma javítja az emésztést, reggelire vagy uzsonnára a legoptimálisabb.

A Tesco kínálatában a magyar Jonagold alma 419 forint, rostban gazdag és természetes cukortartalma révén energizál, reggelire vagy uzsonnára tökéletes. A mandarin 539 forint, C-vitaminban kiemelkedő, segíti a nátha megelőzését, érdemes nyersen, meghámozva fogyasztani.

A sárgarépa 55%-kal olcsóbb, béta-karotinban gazdag, főételbe - kifejezetten húslevesnek - ajánlott, de magában, megpucolva és megmosva is nagyon finom tud lenni. A szilva paradicsom 599 forint, antioxidánsai és rostjai támogatják az emésztést, kompótként vagy nyersen a leghatékonyabb.

Hol érdemes vásárolni?

A Lidl a bio és szezonális zöldségek kedvezményeiben erős, a Tesco a gyümölcsök széles választékát kínálja friss, egészséges formában. Így az, aki az egészségére és a változatos étrendre figyel, mindkét áruházban megtalálhatja a megfelelő ajánlatokat. Előző cikkünkben már bemutattuk a teljes áruházi akciókat, most a zöldség-gyümölcs kínálatra koncentrálva látható, melyik bolt miben erős.