Háza lehet egy csodás szurdoknál, ahol a vadregényes Bakony a szomszéd (képgaléria, videó)

Elbűvölő mesevilág a Gaja-patak partján, egyedülálló apartmanház az erdő ölelésében – így hirdetik az egyedi bakonyi ingatlant. Az teszi igazán különlegessé, hogy közel van a Római-fürdő szurdokához, amely az egyik legnépszerűbb kirándulóhely, az év minden részében rengetegen keresik fel. Akkor is, ha vízesésként zúdul le a patak vize a sziklákon, akkor is, ha a kiszáradt patakmederből lehet megcsodálni a fejünk fölé magasodó sziklafalakat.

Bakonyi ingatlan – Patak partján, erdő szélén, csodás szurdok közelében eladó egy ház.

Forrás: Duna House

Bakonyi ingatlan a Római-fürdőnél

Ha valaha is álmodott arról, hogy a természet szívében, egy patakparti, madárcsicsergős kis paradicsomban élhet vagy vendégeket fogadhat, akkor érdekesnek tarthatja az eladó ingatlant. Egy 5700 négyzetméteres varázslatos birtokon kínálnak eladásra egy különleges hangulatú, parasztudvar jellegű ingatlant, amelyen két teljesen felszerelt vendégház áll a Római-fürdő szurdoka közelében.

Tehát adott a nyugalom a feltöltődéshez és akár egy jól működő vendéglátó vállalkozáshoz is, a kéktúra útvonala mellett. Mesés lehetőség otthonnak vagy befektetésnek. A bakonynánai ingatlan irányára 179 millió forint.

A mesés bakonyi ingatlan jellemzői: