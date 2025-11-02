1 órája
Háza lehet egy csodás szurdoknál, ahol a vadregényes Bakony a szomszéd (képgaléria, videó)
Erdő szélén, patak mellett eladó egy ház, elbűvölő mesevilág vár itt a Gaja partján. A bakonyi ingatlan egészen közel van a Bakony legcsodásabb szurdokához, a Római-fürdőhöz, amely az egyik legnépszerűbb kirándulóhely. Akár ide is költözhet és mindjárt bevétele is lesz, mert több apartmanhoz juthat az ingatlannal.
Elbűvölő mesevilág a Gaja-patak partján, egyedülálló apartmanház az erdő ölelésében – így hirdetik az egyedi bakonyi ingatlant. Az teszi igazán különlegessé, hogy közel van a Római-fürdő szurdokához, amely az egyik legnépszerűbb kirándulóhely, az év minden részében rengetegen keresik fel. Akkor is, ha vízesésként zúdul le a patak vize a sziklákon, akkor is, ha a kiszáradt patakmederből lehet megcsodálni a fejünk fölé magasodó sziklafalakat.
Bakonyi ingatlan a Római-fürdőnél
Ha valaha is álmodott arról, hogy a természet szívében, egy patakparti, madárcsicsergős kis paradicsomban élhet vagy vendégeket fogadhat, akkor érdekesnek tarthatja az eladó ingatlant. Egy 5700 négyzetméteres varázslatos birtokon kínálnak eladásra egy különleges hangulatú, parasztudvar jellegű ingatlant, amelyen két teljesen felszerelt vendégház áll a Római-fürdő szurdoka közelében.
Tehát adott a nyugalom a feltöltődéshez és akár egy jól működő vendéglátó vállalkozáshoz is, a kéktúra útvonala mellett. Mesés lehetőség otthonnak vagy befektetésnek. A bakonynánai ingatlan irányára 179 millió forint.
A mesés bakonyi ingatlan jellemzői:
- A nagyobbik ház kétszintes, 4 tágas szobája van saját fürdőszobákkal, 10-en férhetnek el itt. A konyha lehet a közös reggelik és az esti beszélgetések színtere.
- A kisebbik házban 2 kényelmes szoba van, szintén saját fürdőkkel és szintén közös konyhával, 6-an férnek el itt.
- A tágas udvaron fedett főző- és sütőhelyet alakítottak ki, tökéletes grillpartihoz, családi ünnephez.
- A Gaja- és Hidegkút-patak halkan csörgedeznek a telken keresztül, a kristálytiszta víz nyáron apró halaknak és folyami rákoknak ad otthont.
- A kertben szelíd mókusok ugrálnak a fák között, hajnalban pedig madarak kórusa ébreszt.
Az erdő szinte az udvar része, biztosítva a tökéletes harmóniát ember és természet között.
Wellness az erdő közepén
A fák között megbúvó épület egyik szárnyában egy külön wellness részleg szolgálja a kikapcsolódást
- 8 személyes finn szaunával
- és 6 személyes jakuzzival.
Vidéki luxus a Bakony szívében kétszázmillióért
Fotók: Duna House
