1 órája

Háza lehet egy csodás szurdoknál, ahol a vadregényes Bakony a szomszéd (képgaléria, videó)

Címkék#természet#Római-fürdő#ingatlan#wellnes#Gaja-patak#bakonyi#eladó#ház#udvar#erdő

Erdő szélén, patak mellett eladó egy ház, elbűvölő mesevilág vár itt a Gaja partján. A bakonyi ingatlan egészen közel van a Bakony legcsodásabb szurdokához, a Római-fürdőhöz, amely az egyik legnépszerűbb kirándulóhely. Akár ide is költözhet és mindjárt bevétele is lesz, mert több apartmanhoz juthat az ingatlannal.

Rimányi Zita

Elbűvölő mesevilág a Gaja-patak partján, egyedülálló apartmanház az erdő ölelésében – így hirdetik az egyedi bakonyi ingatlant. Az teszi igazán különlegessé, hogy közel van a Római-fürdő szurdokához, amely az egyik legnépszerűbb kirándulóhely, az év minden részében rengetegen keresik fel. Akkor is, ha vízesésként zúdul le a patak vize a sziklákon, akkor is, ha a kiszáradt patakmederből lehet megcsodálni a fejünk fölé magasodó sziklafalakat.

Bakonyi ingatlan – Patak partján, erdő szélén, csodás szurdok közelében eladó egy ház.
Forrás: Duna House

Bakonyi ingatlan a Római-fürdőnél

Ha valaha is álmodott arról, hogy a természet szívében, egy patakparti, madárcsicsergős kis paradicsomban élhet vagy vendégeket fogadhat, akkor érdekesnek tarthatja az eladó ingatlant. Egy 5700 négyzetméteres varázslatos birtokon kínálnak eladásra egy különleges hangulatú, parasztudvar jellegű ingatlant, amelyen két teljesen felszerelt vendégház áll a Római-fürdő szurdoka közelében.

Tehát adott a nyugalom a feltöltődéshez és akár egy jól működő vendéglátó vállalkozáshoz is, a kéktúra útvonala mellett. Mesés lehetőség otthonnak vagy befektetésnek. A bakonynánai ingatlan irányára 179 millió forint.

A mesés bakonyi ingatlan jellemzői:

  • A nagyobbik ház kétszintes, 4 tágas szobája van saját fürdőszobákkal, 10-en férhetnek el itt. A konyha lehet a közös reggelik és az esti beszélgetések színtere.
  • A kisebbik házban 2 kényelmes szoba van, szintén saját fürdőkkel és szintén közös konyhával, 6-an férnek el itt.
  • A tágas udvaron fedett főző- és sütőhelyet alakítottak ki, tökéletes grillpartihoz, családi ünnephez.
  • A Gaja- és Hidegkút-patak halkan csörgedeznek a telken keresztül, a kristálytiszta víz nyáron apró halaknak és folyami rákoknak ad otthont. 
  • A kertben szelíd mókusok ugrálnak a fák között, hajnalban pedig madarak kórusa ébreszt.

Az erdő szinte az udvar része, biztosítva a tökéletes harmóniát ember és természet között.

Forrás: Duna House

Wellness az erdő közepén

A fák között megbúvó épület egyik szárnyában egy külön wellness részleg szolgálja a kikapcsolódást

  • 8 személyes finn szaunával
  • és 6 személyes jakuzzival.

Vidéki luxus a Bakony szívében kétszázmillióért

Nemrégiben írtunk egy olyan különleges parasztházról is, ami szintén új gazdát keres. A Bakony szívében eladó egy igazán különleges ingatlan, amelyben a vidéki romantika és a modern élet kényelme tökéletes harmóniában találkozik. A közel 210 négyzetméteres lakótérrel rendelkező gannai parasztház egy 6000 m²-es telken fekszik, saját tóval, gyümölcsössel és wellnessrészleggel.

Háza lehet egy csodás szurdoknál, ahol a vadregényes Bakony a szomszéd

Fotók: Duna House

Ez a balatoni luxusingatlan mindent visz: külön strand, örök panoráma, full extra

Egy balatoni luxusingatlan pedig nem csak az adottságaival, de az árával is sokkol. Olyan balatoni luxusingatlan került piacra, amihez hasonlót aligha találni még egyet: saját strand, különleges extrák, prémium felszereltség és lélegzetelállító kilátás várja az új tulajdonost. 

 

