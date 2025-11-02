november 2., vasárnap

Több százezer forintot is spórolhatunk

2 órája

Elindult a vásárlási őrület: soha nem látott akciókkal jön a Black Friday 2025

A Black Friday-kedvezmények évről évre egyre több vásárlót vonzanak. Az eredetileg az Egyesült Államokból származó hagyomány a hálaadást követő pénteken indult útjára, és mára a világ szinte minden országában a karácsonyi szezon kezdetét jelzi. Magyarországon nagyjából egy évtizede terjedt el a fekete péntek, és mára szinte minden nagyobb üzletlánc és online áruház részt vesz a kampányban.A Black Friday 2025-ben is berobban.

Titzl Vivien

A Black Friday 2025. november végi  időszaka ismét elhozza az év legnagyobb árleszállításait, amikor üzletek és webáruházak százai kínálnak különleges akciókat a vásárlóknak. A karácsony előtti vásárlási hullám kezdetének számító fekete péntek mára az egyik legjobban várt esemény lett a fogyasztók körében, hiszen ilyenkor akár a legnépszerűbb műszaki cikkek, ruházati termékek és háztartási eszközök is jelentős kedvezménnyel szerezhetők be.

Mikor lesz Black Friday 2025-ben:

A nagy nap november 28-án jön el. A tapasztalatok szerint azonban már a megelőző hetekben megkezdődnek az akciók, és sok kereskedő egész novemberre kiterjeszti a kedvezményes időszakot. A vásárlók így kényelmesebben, rohanás nélkül tudják beszerezni a karácsonyi ajándékokat.

A nagyobb áruházláncok idén is korán startolnak: a MediaMarkt már a hónap elején elindítja Black November kampányát, az Alza több ezer terméket kínál leárazva, míg a JYSK és az eMAG külön online felületen gyűjti össze a legjobb ajánlatokat. A Tesco, a Libri, a Euronics, a Hervis, a CCC, a H&M, a C&A és a Takko Fashion üzletei is készülnek a vásárlási rohamra, hiszen a műszaki cikkek, a háztartási termékek és a divatáru most is a legkeresettebb kategóriák közé tartoznak.

A Black Friday idején is érdemes árgus szemekkel járni az üzleteket

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ugyanakkor minden évben felhívja a figyelmet arra, hogy a Black Friday-kedvezmények csak akkor hoznak valódi előnyöket a vásárlóknak, ha a kereskedők tisztességesen járnak el. A versenyhivatal tapasztalatai szerint egyes webáruházak megtévesztő módszerekkel próbálják növelni forgalmukat: sokszor olyan akciókat hirdetnek, ahol a „90%-os kedvezmény” valójában csupán néhány termékre, esetenként nem is elérhető árura vonatkozik.

A GVH szerint a vásárlóknak érdemes körültekintően eljárni: ne dőljenek be a sürgető üzeneteknek („Már csak 2 darab maradt!”), és mindig ellenőrizzék, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e. Ajánlott ár-összehasonlító oldalakat használni, és a korábbi vásárlói értékeléseket is elolvasni. A gyanúsan tökéletes, kizárólag 5 csillagos vélemények mögött gyakran automatikusan generált értékelések állhatnak.

  • A GVH arra is emlékeztet, hogy internetes vásárlás esetén 14 napon belül indoklás nélkül elállhatunk a szerződéstől, így ha egy termék mégsem felel meg az elvárásoknak, vissza lehet küldeni. Fontos, hogy a fogyasztók ellenőrizzék a webáruház elérhetőségeit és az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) is – egy hiányos vagy nehezen elérhető ügyfélszolgálat mindig intő jel lehet.
  • A hatóság idén is figyelemfelhívó kampánnyal készül: videósorozatokkal és útmutatókkal segíti a vásárlókat abban, hogy tudatos döntéseket hozzanak, és környezetileg is fenntartható módon vásároljanak. Ugyanakkor a GVH a kereskedők számára is közzétesz részletes tájékoztató anyagokat, hogy elkerüljék a jogsértéseket és tisztességesen tartsák akcióikat.

A Black Friday tehát nemcsak a kedvezményekről, hanem a tudatos döntésekről is szól. Aki előre felkészül, megfontoltan választ, és ellenőrzi a részleteket, az valóban jól járhat ebben az időszakban. A fekete péntek akkor válik igazi nyertessé, ha a vásárlók nem csak olcsóbban, hanem okosabban is vásárolnak.

 

