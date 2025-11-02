Elindult a vásárlási őrület: soha nem látott akciókkal jön a Black Friday 2025

A Black Friday 2025. november végi időszaka ismét elhozza az év legnagyobb árleszállításait, amikor üzletek és webáruházak százai kínálnak különleges akciókat a vásárlóknak. A karácsony előtti vásárlási hullám kezdetének számító fekete péntek mára az egyik legjobban várt esemény lett a fogyasztók körében, hiszen ilyenkor akár a legnépszerűbb műszaki cikkek, ruházati termékek és háztartási eszközök is jelentős kedvezménnyel szerezhetők be.

A Black Friday 2025 során ismét megtelnek az üzletek – mindenki a legjobb ajánlatokra vadászik

Fotó: Tudatos vásárlók

Mikor lesz Black Friday 2025-ben:

A nagy nap november 28-án jön el. A tapasztalatok szerint azonban már a megelőző hetekben megkezdődnek az akciók, és sok kereskedő egész novemberre kiterjeszti a kedvezményes időszakot. A vásárlók így kényelmesebben, rohanás nélkül tudják beszerezni a karácsonyi ajándékokat.

A nagyobb áruházláncok idén is korán startolnak: a MediaMarkt már a hónap elején elindítja Black November kampányát, az Alza több ezer terméket kínál leárazva, míg a JYSK és az eMAG külön online felületen gyűjti össze a legjobb ajánlatokat. A Tesco, a Libri, a Euronics, a Hervis, a CCC, a H&M, a C&A és a Takko Fashion üzletei is készülnek a vásárlási rohamra, hiszen a műszaki cikkek, a háztartási termékek és a divatáru most is a legkeresettebb kategóriák közé tartoznak.

A Black Friday idején is érdemes árgus szemekkel járni az üzleteket

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ugyanakkor minden évben felhívja a figyelmet arra, hogy a Black Friday-kedvezmények csak akkor hoznak valódi előnyöket a vásárlóknak, ha a kereskedők tisztességesen járnak el. A versenyhivatal tapasztalatai szerint egyes webáruházak megtévesztő módszerekkel próbálják növelni forgalmukat: sokszor olyan akciókat hirdetnek, ahol a „90%-os kedvezmény” valójában csupán néhány termékre, esetenként nem is elérhető árura vonatkozik.

A GVH szerint a vásárlóknak érdemes körültekintően eljárni: ne dőljenek be a sürgető üzeneteknek („Már csak 2 darab maradt!”), és mindig ellenőrizzék, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e. Ajánlott ár-összehasonlító oldalakat használni, és a korábbi vásárlói értékeléseket is elolvasni. A gyanúsan tökéletes, kizárólag 5 csillagos vélemények mögött gyakran automatikusan generált értékelések állhatnak.