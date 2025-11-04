2 órája
Elegáns, levendulával tűzdelt ingatlan a dombok ölelésében (+ galéria)
A Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb ingatlana a Káli-medence kapujában, a Fekete-hegy oldalában, csendes, természetközeli környezetben található, és most bárki megvásárolhatja.
A Balaton-felvidék egyik különleges helyén kínálják eladásra ezt a bájos, 200 éves présházból átalakított ingatlant, amely 2016-ban teljes körű felújításon esett át.
Elegáns ingatlan a lankák között
A nádtetős épület kívülről őrzi a tájra jellemző stílusjegyeket: széles, díszített ablakkeretek, kovácsoltvas spaletták és apró díszítőelemek adják meg a hely autentikus hangulatát.
A belső terekben a vintage, antik és modern bútorok harmonikus kombinációja teremti meg a barátságos, otthonos atmoszférát. A ház alsó szintből és tetőtérből áll, összesen 90 m²-en. Az alsó szinten konyha-étkező és zuhanyzós fürdő található, innen vezet a lépcső a tetőtérbe, ahol két egymásból nyíló hálószoba kapott helyet. Az alsó szintről a 80 m²-es, 3 méter belmagasságú pince is elérhető, amely jelenleg víztárolásra szolgál, de akár wellnessrészleg, közösségi tér vagy apartman kialakítására is alkalmas.
Elegáns, levendulával tűzdelt ingatlan a dombok ölelésébenFotók: ingatlan.com
A 3503 m²-es telekről páratlan panoráma nyílik a Káli-medencére, Köveskálra és a Hegyestűre. A gondozott kert közepén egy hangulatos nádtetős szaletli áll, körülötte mandulafák és levendulabokrok emelik a romantikus hangulatot. Az ingatlan az elmúlt közel 7 évben vendégházként működött, 4-csillagos minősítéssel, így a leendő tulajdonos akár azonnal egy bejáratott turisztikai vállalkozást vehet át. A vételár a bútorokat és az üzemeltetéshez szükséges eszközöket is tartalmazza, így az ingatlan ideális választás azok számára, akik a Balaton-felvidék nyugodt, mégis karakteres miliőjében képzelik el otthonukat vagy vállalkozásukat. Az ingatlant ide kattintva tekinthetik meg.
