november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csodás panoráma

2 órája

Elegáns, levendulával tűzdelt ingatlan a dombok ölelésében (+ galéria)

Címkék#ingatlan#gyöngyszem#panoráma

A Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb ingatlana a Káli-medence kapujában, a Fekete-hegy oldalában, csendes, természetközeli környezetben található, és most bárki megvásárolhatja.

Farkas Réka

A Balaton-felvidék egyik különleges helyén kínálják eladásra ezt a bájos, 200 éves présházból átalakított ingatlant, amely 2016-ban teljes körű felújításon esett át.

Vintage hangulatot és természetközeli nyugalmat kínál az egyedi ingatlan
Vintage hangulatot és természetközeli nyugalmat kínál az egyedi ingatlan.
Fotó: ingatlan.com

Elegáns ingatlan a lankák között

A nádtetős épület kívülről őrzi a tájra jellemző stílusjegyeket: széles, díszített ablakkeretek, kovácsoltvas spaletták és apró díszítőelemek adják meg a hely autentikus hangulatát.

A belső terekben a vintage, antik és modern bútorok harmonikus kombinációja teremti meg a barátságos, otthonos atmoszférát. A ház alsó szintből és tetőtérből áll, összesen 90 m²-en. Az alsó szinten konyha-étkező és zuhanyzós fürdő található, innen vezet a lépcső a tetőtérbe, ahol két egymásból nyíló hálószoba kapott helyet. Az alsó szintről a 80 m²-es, 3 méter belmagasságú pince is elérhető, amely jelenleg víztárolásra szolgál, de akár wellnessrészleg, közösségi tér vagy apartman kialakítására is alkalmas.

Elegáns, levendulával tűzdelt ingatlan a dombok ölelésében

Fotók: ingatlan.com

A 3503 m²-es telekről páratlan panoráma nyílik a Káli-medencére, Köveskálra és a Hegyestűre. A gondozott kert közepén egy hangulatos nádtetős szaletli áll, körülötte mandulafák és levendulabokrok emelik a romantikus hangulatot. Az ingatlan az elmúlt közel 7 évben vendégházként működött, 4-csillagos minősítéssel, így a leendő tulajdonos akár azonnal egy bejáratott turisztikai vállalkozást vehet át. A vételár a bútorokat és az üzemeltetéshez szükséges eszközöket is tartalmazza, így az ingatlan ideális választás azok számára, akik a Balaton-felvidék nyugodt, mégis karakteres miliőjében képzelik el otthonukat vagy vállalkozásukat. Az ingatlant ide kattintva tekinthetik meg.

Eladó a közkedvelt csárda

Új tulajdonosát keresi egy nemesvitai közkedvelt és bejáratott csárda is, melyet sokan ismernek és szeretnek a hagyományos magyar ízek iránti elkötelezettsége miatt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu