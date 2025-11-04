Elegáns, levendulával tűzdelt ingatlan a dombok ölelésében (+ galéria)

A Balaton-felvidék egyik különleges helyén kínálják eladásra ezt a bájos, 200 éves présházból átalakított ingatlant, amely 2016-ban teljes körű felújításon esett át.

Vintage hangulatot és természetközeli nyugalmat kínál az egyedi ingatlan.

Fotó: ingatlan.com

Elegáns ingatlan a lankák között

A nádtetős épület kívülről őrzi a tájra jellemző stílusjegyeket: széles, díszített ablakkeretek, kovácsoltvas spaletták és apró díszítőelemek adják meg a hely autentikus hangulatát.

A belső terekben a vintage, antik és modern bútorok harmonikus kombinációja teremti meg a barátságos, otthonos atmoszférát. A ház alsó szintből és tetőtérből áll, összesen 90 m²-en. Az alsó szinten konyha-étkező és zuhanyzós fürdő található, innen vezet a lépcső a tetőtérbe, ahol két egymásból nyíló hálószoba kapott helyet. Az alsó szintről a 80 m²-es, 3 méter belmagasságú pince is elérhető, amely jelenleg víztárolásra szolgál, de akár wellnessrészleg, közösségi tér vagy apartman kialakítására is alkalmas.