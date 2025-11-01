Több százezer forint is visszajárhat az államtól – A pénzügyi szakértő tanácsai

Egyre többen gondolnak előre, és igyekeznek félretenni a nyugdíjas éveikre. Mégis sokan lemondanak arról a lehetőségről, hogy a befizetéseik után adó-visszatérítést kapjanak. Pedig az állam évente akár 150 ezer forintot is jóváírhat a számlán. Ez azonban nem történik meg automatikusan – Aporfi Marcell vezető pénzügyi szakértőt kérdeztük az önkéntes nyugdíjpénztári adóvisszatérítés buktatóiról.

Összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót az önkéntes nyugdíjpénztári adóvisszatérítésről

Illusztráció: pexels.com

Kire vonatkozik az önkéntes nyugdíjpénztári adóvisszatérítés?

Az önkéntes magánnyugdíjpénztár adóvisszatérítés azokra vonatkozik, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, és az adott évben tagi befizetést vagy munkáltatói hozzájárulást teljesítenek. Az állam a befizetés 20 százalékát, legfeljebb 150 000 forintot ír jóvá a számlán visszatérítés formájában. Nem jogosult szja visszaigénylésre az, akinek az adott évben nem keletkezett személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége.

Az önkéntes nyugdíjpénztári adóvisszatérítés igényléséről legkésőbb öt éven belül kell rendelkezni, különben az állami támogatás lehetősége végleg megszűnik.

Mire érdemes figyelni az szja-visszatérítés igénylésekor a szakértő szerint?

Gyakori hiba, hogy valaki több pénztárba is fizet, de nem jelöli meg, hová kéri a visszatérítést, vagy egyszerűen elfelejti feltüntetni az adóbevallásban. Ilyenkor az a pénz az államnál marad. Egy kis odafigyeléssel azonban akár százezreket is visszakaphatunk – kár lenne bent hagyni az állam bácsi zsebében – mondta el Aporfi Marcell vezető pénzügyi szakértő, majd kiemelte:

Az ilyen típusú adókedvezmények plafonja 280 ezer forint évente, ha valaki többféle nyugdíjmegtakarítási formát is használ.

Ahhoz, hogy ezt biztosan és teljes mértékben vissza is tudjuk igényelni, érdemes szakértő segítségét kérni a témában, hiszen az ördög mindig a részletekben rejlik

– hangsúlyozta Aporfi Marcell.