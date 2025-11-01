Vettél ilyet a TEDi-ben? Veszélyes lehet!

Veszélyesek lehet a TEDi tálca: a vállalat a fogyasztók biztonsága érdekében termékvisszahívást jelentett be egyes melamin tálcákra vonatkozóan. A visszahívás oka, hogy a laboratóriumi vizsgálatok során határérték feletti formaldehid-kioldódást állapítottak meg a termékből, ami egészségkárosító hatású lehet – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

TEDi tálca: veszélyes lehet a termék

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Érintett TEDi tálca adatai:

Termék neve: Melamin tálca

Márka: TEDi Árukereskedelmi Kft.

Bejelentő: TEDi Árukereskedelmi Kft.

Forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG

Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124

A termékből a megengedett határértéket meghaladó mennyiségű formaldehid oldódhat ki. A formaldehid irritáló, allergén hatású vegyület, amely hosszabb távon egészségkárosodást okozhat, ezért az ilyen termékek élelmiszerrel való érintkezése nem biztonságos.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és az még a birtokában van, ne használja azt élelmiszerek tálalására vagy tárolására!

Legutóbb az Auchan hívott vissza egy ásványvizet

Az Auchan Magyarország Kft. visszahívta az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelésű termékét, miután a vállalat saját ellenőrzése során mikrobiológiai eltérést mutattak ki a vizsgálatok. A problémát egy önellenőrzés alkalmával fedezték fel, amikor a vállalat minőségbiztosítási rendszere a szokásos rutinellenőrzések egyikében szennyeződésre utaló jeleket talált a termék bizonyos tételeiben, ami végül az Auchan ásványvíz visszahívás elrendeléséhez vezetett.