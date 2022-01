Mint írják, a csapadék halmazállapota ezt követően északnyugat felől nagyobb területen havazásba vált át. Összességében az Északnyugat-Dunántúlon 10 cm-t meghaladó (Alpokalján akár > 20 cm) hómennyiség is összegyűlhet.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. érintett mérnökségei a szükséges előszórási és hóeltakarítási munkákról ütemezetten gondoskodni fognak, ahogy azt tették az elmúlt napokban is. Nemrég egy rövid, közérthető videót is készítettek arról, hogy mi alapján és hogyan avatkoznak be a kezelésükbe tartozó útszakaszokon.

Az előrejelzések alapján a közútkezelő szakemberei és gépei is újra hadba állnak, mivel csütörtök hajnaltól a dunántúli megyékben várható változó mennyiségű ónos eső (tartósan és a legtöbb várhatóan Veszprém megyében), ami több helyen is havazásba fog átváltani. Erre elsősorban az észak-dunántúli és észak-magyarországi megyékben, valamint a hegyvidéki területeken kell számítani a közlekedőknek. A legtöbb hó, 10 centiméternél is több Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyében várható. Az Alpokalján akár a 20 centimétert is meghaladhatja a lehullott friss hó vastagsága.

A Magyar Közút arra kér minden, a várható ónos esővel és havazással érintett területen közlekedőt, hogy még utazás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, út- és látási viszonyokról a cég Útinform szolgálatának diszpécsereinél vagy a www.utinform.hu oldalon.