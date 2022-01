Kedd

Többórás napsütés várható, délutántól megnövekvő felhőzettel. Főleg északkeleten, keleten lehet elszórt hózápor, vagy hószállingózás. Reggel -10 és -2, délután -1 és +3 fok közötti értékeket mérhetünk. Reggelig még élénk lesz, majd gyengül a légmozgás.



Szerda

A Dunántúlon már erősen rétegfelhős lesz az ég, míg keleten még akár több órára is kisüthet a nap. Csapadék nem valószínű. Reggel keményen fagyni fog, délután is csak 0°C körül valószínű a hőmérséklet - írja a köpönyeg.hu.

Orvosmeteorológia: Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A magas páratartalom a légúti betegsében szenvedőket (COPD) megviselheti, náluk nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Készítette dr. Pukoli Dániel