2021 és 2022 fordulóján az évszakhoz képest rendkívül enyhe idő jellemezte az időjárást, több új hőmérsékleti csúcs született országosan és helyben is. Kovács Győző meteorológus elmondta, a legmagasabb nappali hőmérséklet rekordja december 31-én, január elsején és másodikán is megdőlt. A tavalyi év utolsó napján 16,2 fokig emelkedett a hőmérséklet a repülőtéri mérőállomás adatai szerint, ami 4,5 fokkal haladja meg az eddigi veszprémi rekordot (ezt 1920-ban az angolkisasszonyok kertjében rögzítették). Január elsején 15,1 fok volt a napi csúcshőmérséklet, amely szintén új rekord, a korábbi 10,6 fok volt 1979-ből, hívta fel a figyelmet a meteorológus. A sorozat vasárnap is folytatódott: a repülőtéri adatok szerint 12,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami majdnem fél fokkal magasabb az eddigi 1921-es nappali csúcsnál.

A közvetlen napsugárzásnak kitett köztéri hőmérő is tavaszi hőmérsékleteket mutatott

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A nappali rekordok mellett 31-én, 1-jén és 2-án a reggeli (éjszakai) minimumhőmérsékleti csúcsok is megdőltek: az óév utolsó napján 6,8 fokig, elsején 6,6 fokig, míg 2-án 5,3 fokig süllyedt csak a hőmérséklet, korábban ilyen enyhe hajnalokat nem jegyzett fel Kovács Győző.