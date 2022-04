Kedden észak, északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan alakulnak ki záporok, hózáporok. Élénk lesz az északnyugati szél. Reggel 0, délután 10-11 fok körüli értékeket mérhetünk. Marad a hűvös idő - írja a köpönyeg.hu.

Szerdán az ország déli, délnyugati felén erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és eső is többfelé fordul elő. Ezzel szemben az ország északkeleti felén változóan felhős időre van kilátás, és csak néhol fordul elő záporeső. 10-16 fok közé melegszik a levegő.

Csütörtökön dél, délnyugat felől erős felhősödés várható, és főleg ezeken a területen alakul ki eső, záporeső. 15 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Pénteken változóan felhős idő ígérkezik, záporesők inkább csak délen fordulnak elő. 15-19 fok ígérkezik. A hétvégére tovább melegedés jöhet.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel