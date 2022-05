Rövid idő után Ajkarendekre is elért az ítéletidő.

A 8-as főúton Kislőd térségében is tombol a vihar, több autó is kénytelen volt a rossz látási viszonyok miatt lehúzódni és megállni. Szél és pára is nehezíti a közlekedést.

Városlődöt elhagyva megszűnik a rossz idő, szinte ideális körülmények között lehet haladni.

Vezessenek óvatosan!