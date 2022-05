Vasárnap a napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, azonban csapadékra nem kell számítani. Még mindig erős lesz az északnyugati szél. 24 fok körüli értékeket mérhetünk délután - írja a köpönyeg.hu.

Hétfőn napközben erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, de zápor esetleg estétől a nyugati területeken alakulhat ki. 23-24 fok körül változik a csúcsérték. A délkeleti szél néha megélénkül.

Kedden az erősen felhős égből több hullámban fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Az északkeletire forduló szél megerősödik. 15 és 25 fok között valószínű a maximum.

Orvos meteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel