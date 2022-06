A napok óta tartó meleg szerdán tovább fokozódott, a megyeszékhelyen elérte a 34 fokot a csúcshőmérséklet. A délről beáramló meleg légtömegek egészen Skandináviáig eljutottak, mondta el érdeklődésünkre Simon Gergő, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. Hozzátette, csütörtökön és pénteken marad a forróság, akár 36-37 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála a térségben. A meteorológus kiemelte, a kánikulába egy várhatóan pénteken kora este érkező hidegfront hoz felfrissülést, sőt, pénteken éjjel, szombaton hajnalban zápor és zivatar is előfordulhat.

A hidegfrontnak köszönhetően szombaton 30 fokra mérséklődik a csúcshőmérséklet, vasárnaptól keddig azonban ismét harminc fok feletti maximumok várhatók. A meteorológus kitért arra is, hogy a mostani kánikula tartósabban a jövő hét közepén szűnhet meg. Akkor egy újabb hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amely jelentősebb, akár tíz fokos lehűlést hozhat magával, és a jelenlegi előrejelzési modellek szerint tartósabb lesz, mint a szombatra átmeneti felfrissülést hozó hidegfront.