A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint csütörtökön egy gyengülő hidegfront ér el minket. Többnyire erősen felhős, illetve borult lesz az ég, de némi napsütésre is van kilátás. Többször számíthatunk záporesőre, zivatarra. Intenzív csapadékgócok is kialakulhatnak a térségben. Általában mérsékelt marad az északnyugati szél, de estére megélénkül. A hőmérséklet 21°C közelében tetőzik.

Pénteken is még sok felhőre és záporokra van kilátás. Erős északnyugati szél fúj, egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet reggel 15°C, délután 23°C körül ígérkezik.