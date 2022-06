A meteorológiai szolgálat csütörtök kora délután az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye járásaira adtak ki másodfokú riasztást. Ezekben a megyékben a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Északnyugat felől hidegfront érkezik zivatarokkal, amelyek az Alpokalján, az Észak-Dunántúlon rendszerbe szerveződhetnek. Heves zivatarok is várhatók helyenként 80-90 kilométer/óra feletti szélrohammal, nagy méretű jéggel, felhőszakadással - írták.

A zivatarrendszer este fokozatosan keleti, délkeleti irányba fejlődik, de intenzitása csökkenő tendenciát mutathat. Az esti, késő esti órákban a Dél-Dunántúlra, a főváros térségére, a középső országrészre, az Északi-középhegység fölé átterjedő zivatarokat továbbra is kísérheti intenzív csapadék, viharos szél, jégeső.

Éjszaka, hajnalban kisebb számban, főként a keleti, északkeleti országrészben előfordulnak még zivatarok. Pénteken délután az Északi-középhegységben, az Alföldön alakulhatnak ki helyenként zivatarok, amelyekhez általában átmeneti szélerősödés társulhat.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) is felhívta a figyelmet, hogy mindenki figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait, aki teheti, ne parkoljon a viharos szélben fák alá.

Ha leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert látnak, jelezzék azt a 112-es segélyhívón - kérték.