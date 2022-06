2021-ben a Balaton vízgyűjtő területén az éves csapadékátlagnak a 30 százaléka hiányzott, tehát ennyivel kevesebb víz hullott a vízgyűjtő területen. Ez a helyzet csak fokozódott januárban, februárban és márciusban is. Az Országos Vízügyi főigazgatóság adatai szerint a Balaton vízgyűjtőjére hullott csapadék ebben az időszakban mindössze 47 százaléka volt az elmúlt 30 év átlagának, vagyis a megszokott mennyiségnek még a fele sem esett. A jelenlegi adatokkal úgy számolnak, hogy az üdülési szezon végére akár 77 centiméterre is csökkenhet a vízszint.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területére tavaly lehullott éves csapadékmennyiség 185 milliméterrel maradt el a sokéves átlagtól. A június viszont extrém száraz volt, a havi átlagos csapadéknak csak a 25 százaléka hullott. Tavaly nyáron és szeptemberben mintegy 40 erősen aszályos nap volt. A tavalyi év során néhány rövidebb időszakot leszámítva a Rába vízgyűjtőjén is kisvizes állapotok uralkodtak. Tél végére számos holtág kiszáradt, de például a rábapatyi kavicsbányatóban most is kevés a víz.