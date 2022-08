Kedden sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomolyfelhőzet, de ebből csak elvétve fordul elő zápor. Élénk lesz az északkeleti szél. 29-30 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a koponyeg.hu.

Szerdán napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Főleg délnyugaton és északon fordulhat elő zápor, vagy zivatar. Ismét megerősödik az északkeleti szél. 30 fok körüli meleg lesz.

Csütörtökön a sok napsütést ismét gomolyok zavarják, és a Dunántúlon szórványosan várhatók záporok, zivatarok. Marad az élénk, néhol erős légmozgás. A hőmérsékletben sem lesz változás, 30 fok körüli kánikula valószínű.

Pénteken napközben erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és délutántól egyre többfelé alakul ki csapadék. Az északkeleti szél sokfelé lesz erős. 25-30 fok közé csökken a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A tartós hőség okozta tünetek mellet a megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel