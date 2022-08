Tájékoztató előrejelzés az előttünk álló éjszakára

A kezdetben mérsékelt (10-20 km/h), északi, északkeleti szél az este folyamán északnyugati irányba fordul és szélélénkülés kezdődik (25-35 km/h). Késő estétől nyugatról kelet felé haladva többfelé időnként meg is erősödhet a szél (40-50 km/h). Az éjszaka második felében (nagyobb valószínűséggel hajnaltájt) 55-60 km/h-t elérő széllökések is kialakulhatnak. Intenzív záporhoz, esetleges zivatarhoz viharos (60-75 km/h) szél is kapcsolódhat. Erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az éjszaka első felében nagyobb valószínűség mellett a Balaton keleti részét érintheti zápor, egy-egy villám kíséretében. A Balaton nyugati felében inkább éjfélt követően lehet időszakos, kisebb eső. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet a déli vízparton 20, 21, másutt 18, 19 fok körül alakul. - írja a met.hu.