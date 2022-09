Helyi időjárás 2 órája

Többfelé eső, zápor, zivatar várható Veszprém megyében

Csütörtökön erősen felhős lesz az ég, de délután az ország délkeleti felén pár órás napsütés is lehet. Többfelé, több alkalommal várható eső, zápor, délután zivatar is. A déli, délnyugati szél több helyen lesz élénk. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.

Forrás: Pixabay

Pénteken erősen felhős, vagy borult, párás, foltokban ködös idő lesz. Délnyugat felől sokfelé várható eső, záporeső. 15 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk, délkeleten lesz az enyhébb idő. A délnyugati, majd az északkeleti szél megerősödhet - írja a köpönyeg.hu. Szombaton hajnalban délen és keleten még több helyen lesz eső, majd északnyugat felől csökken a felhőzet. Párás, foltokban ködös lesz a levegő. 19-20 fok körül változik a csúcshőmérséklet.

