Helyi időjárás 1 órája

A Bakonyban erősen viharos széllel érkezett meg a hétvége

Szombaton észak felől csökken a felhőzet, egyre kevesebb helyen fordul elő eső, havas eső, majd délután már hózápor fordulhat elő. Nagy területen fokozódik viharossá (60–90 kilométer per óra) az északi, északnyugati szél. A Bakonyban erősen viharos (90–100 kilométer per óra) lökések is lehetnek! 0 és +6 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap sok napsütésre, friss, fagyos időre számíthatunk. Délután a megnövekvő gomolyfelhőkből elszórtan alakul ki hózápor. Reggel –10 és –3, délután –3 és +3 fok közötti értékeket mérhetünk. Mérséklődik a szél. hirdetés

Hétfőn fátyolfelhős, napos, száraz időre van kilátás. Nem lesz csapadék. Reggel –7, délután +1 fok körül várható a hőmérséklet. Az északkeleti szél csak néha élénkül meg – írja a köpönyeg.hu.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat széllökés veszélye miatt harmadfokú (piros) riasztást adott ki Fejér, Somogy, Veszprém és Zala vármegyére.

Az érintett területen a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 110 kilométer per órát. A Magyar Közút is figyelmeztetést adott ki >>

