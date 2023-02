A Kab-hegyen orkán erejű, 122 kilométer per órás szelet mért reggel az OMSZ. Reggel és kora délelőtt Veszprém vármegyében 80–100 kilométer per órás széllökések is előfordultak a meteorológiai szolgálat mérései szerint. Az észak, északnyugati szél lökései Veszprém vármegyében a 80-100 kilométer per órás sebességet is elérték szombaton délelőtt. Vasárnap a maihoz képest már jóval kedvezőbb szélviszonyokra számíthatunk.