Zircen például az erős, hideg szél fújja a hódarát, az ablakon kinézve is borzongató látványt fest.

Fotós: Rimányi Zita

A széllel együtt támadt a hódara nemrégiben Zircen, azóta viszont felváltotta a kellemetlen helyzetet egy csendes, nyugodt, gyönyörű hóesés, nagy pelyhekben hullik a hó, s közben kisütött a nap. Márciusi csoda.

Fél 13 körül már szinte elolvadt a lehullott hó Zircen, most újra erős szél fújja az érkező szilárd csapadékot, fehérre változtatva a várost.

Hózápor Hidegkúton

Pár perces, ám annál intenzívebb hózápor érte el Hidegkutat. A metsző, hideg szél fehér hóleplet hozott a településre.

Tapolcán süt a Nap :)

Pápa

Pápa belvárosában is tapasztalható a március végi, szélsőséges időjárás. Az egyik percben még süt a nap, néhány pillanat múlva viszont már beborul az ég és esik a hó.

Sümeg

Sümegen erősen havazik, és még is marad már a hófehér takaró.

Fotós: Kovács Erika

Dőltek a fák a viharos szélben Veszprém vármegyében - Hétfőn és kedden

Az erős szél miatt az átlagosnál több beavatkozása volt tegnap a Veszprém vármegyei tűzoltóknak, összesen húsz esetben riasztották az egységeket a viharral kapcsolatban.

Fotós: Pápa HTP beavatkozó állománya

Valamennyi hivatásos tűzoltó-parancsnokság, a balatonfüredi és a zirci önkormányzati egységek, valamint a kővágóörsi, nagyvázsonyi és somlóvásárhelyi önkéntesek avatkoztak be vármegyeszerte a riasztási helyszíneken, emellett Tétről és Pannonhalmáról is érkezett segítség a kárfelszámolási munkákhoz. A beavatkozások zömében kidőlt, vagy megdőlt fát kellett eltávolítani, de akadt, ahol tetőt bontott meg a szél vagy villanyvezetéket szakított le. Pápán autóra dőlt egy fa, a Csopak térségében a 73-as főútra dőlt fának pedig nekihajtott egy személykocsi. Egyik eset sem járt személyi sérüléssel. Legtöbbet a pápai hivatásos tűzoltók vonultak tegnap a szeles káresetekhez, összesen kilenc alkalommal avatkoztak be.

Veszprém

Pár nap múlva kezdődik az április, de az időjárás már olyan szeszélyes, mint az év negyedik hónapjában szokott. Ma ebédidőben Veszprémet is elérte a hidegfront szárnyán egy csapadékhullám, a napsütés után a viharos szél sötét felhőket hozott a város fölé. Pillanatok alatt szürkületbe borult a város, hatalmas pelyhekben hullott felváltva hó és hódara. A fagyott csapadék csak percekig maradt meg a színes koratavaszi virágok között, a kék égből előbújó napsugarak hamar elolvasztották.

Fotó: Olvasó