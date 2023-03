Zircen például az erős, hideg szél fújja a hódarát, az ablakon kinézve is borzongató látványt fest.

Fotós: Rimányi Zita

A széllel együtt támadt a hódara nemrégiben Zircen, azóta viszont felváltotta a kellemetlen helyzetet egy csendes, nyugodt, gyönyörű hóesés, nagy pelyhekben hullik a hó, s közben kisütött a nap. Márciusi csoda.

Fél 13 körül már szinte elolvadt a lehullott hó Zircen, most újra erős szél fújja az érkező szilárd csapadékot, fehérre változtatva a várost.

Hózápor Hidegkúton

Pár perces, ám annál intenzívebb hózápor érte el Hidegkutat. A metsző, hideg szél fehér hóleplet hozott a településre.

Tapolcán süt a Nap :)

Pápa

Pápa belvárosában is tapasztalható a március végi, szélsőséges időjárás. Az egyik percben még süt a nap, néhány pillanat múlva viszont már beborul az ég és esik a hó.

Sümeg

Sümegen erősen havazik, és még is marad már a hófehér takaró.

Fotós: Kovács Erika

Dőltek a fák a viharos szélben Veszprém vármegyében - Hétfőn és kedden

Az erős szél miatt az átlagosnál több beavatkozása volt tegnap a Veszprém vármegyei tűzoltóknak, összesen húsz esetben riasztották az egységeket a viharral kapcsolatban.

Fotós: Pápa HTP beavatkozó állománya

Valamennyi hivatásos tűzoltó-parancsnokság, a balatonfüredi és a zirci önkormányzati egységek, valamint a kővágóörsi, nagyvázsonyi és somlóvásárhelyi önkéntesek avatkoztak be vármegyeszerte a riasztási helyszíneken, emellett Tétről és Pannonhalmáról is érkezett segítség a kárfelszámolási munkákhoz. A beavatkozások zömében kidőlt, vagy megdőlt fát kellett eltávolítani, de akadt, ahol tetőt bontott meg a szél vagy villanyvezetéket szakított le. Pápán autóra dőlt egy fa, a Csopak térségében a 73-as főútra dőlt fának pedig nekihajtott egy személykocsi. Egyik eset sem járt személyi sérüléssel. Legtöbbet a pápai hivatásos tűzoltók vonultak tegnap a szeles káresetekhez, összesen kilenc alkalommal avatkoztak be.