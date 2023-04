A szakember érdeklődésünkre közölte, a repülőtéri mérések adatai szerint április 1. és 15. között 46 milliméter csapadék hullott, ami nyolc milliméterrel haladja meg a hónapra jellemző sokévi (1991–2020 közötti évek) átlagot. A legtöbb eső, 20,4 milliméter 14-én, pénteken esett. Kovács Győző elmondta, a jelenség nem rendkívüli ilyenkor: például a tavalyi április is átlag feletti, 52,7 milliméteres csapadékot hozott, az elmúlt évtizedek legcsapadékosabb áprilisa 2004-ben volt, akkor a száz millimétert is meghaladta a csapadékösszeg. Érdekesség, hogy az ebben a hónapban egy nap alatt lehullott maximális csapadék rekordját 1976. április 26-a tartja 42,1 milliméteres értékkel – hívta fel a figyelmet a meteorológus. Kovács Győző elmondta, a csapadékra nagy szükség van, ugyanis az elmúlt évek rendkívül csapadékszegények voltak. Szerencsére idén átlag feletti csapadék hullott télen és kora tavasszal is, így megkezdődött a talaj mélyebb rétegeinek vízzel való feltöltődése.