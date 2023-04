A balkonnövényeket most már kivihetjük nyári helyükre

Fotós: Benkő Péter/Napló

A hidegebb periódus, a fagyok elől erkélyre, nappaliba, előszobába, lépcsőházakba telepített dísznövények ebben az időszakban már igencsak vágynak a szabadba. Ahogy mi is. Igaz, idén késett az igazi tavasz, hisz még néhány éjszakával ezelőtt is fagyott, ha nem is keményen. A muskátlinak pedig elég egyetlen mínuszos éjszaka, hogy maradandó károsodást szenvedjen, esetleg teljesen elpusztuljon. Most viszont már nem kell tartani ettől, bátran pakolhatjuk virágainkat a melegebb évszakoknak megfelelő helyükre. A jobb levegő és a napfény adott lesz, de az átültetésükről, a tápanyag-utánpótlásról és rendszeres locsolásukról se feledkezzünk meg, mert minél melegebb, szárazabb az időjárás, annál szomjasabbak.