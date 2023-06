Szűnni nem akaróan szakad az eső a városban, újra meg újra rázendít. A csapadékvíz összegyűlik az utakon, egyes részeken, és látványos hangszerré változtatja a cseréptetőket. Zenélnek az ereszcsatornák kifolyói is, a víz áramlása szólaltatja meg őket, ontják a folyadékot folyamatosan, bőven. A közlekedőknek ajánlott erre tekintettel lenniük, a járművek megcsúszhatnak, ha vezetőik nem megfelelően választanak sebességet. A kirándulásra készülőknek érdemes most újratervezésre időt szánniuk, akiket pedig elkapott az égi áldás - hát láttunk ilyen családosokat is. Jól megáztak, átázott ruhában siettek fedél alá. A tavaly nyári aszályban kiszáradt bakonyi patakok ezután még jó darabig csoboghatnak, most tartalékot gyűjtöttek ennek megoldásához, reméljük áradástól egy falunak sem kell azért tartania. A mezőgazdasági termelők szintén hamarosan értékelhetik, jól jártak-e ennyi csapadékmennyiséggel, ilyen intenzitású érkezésével.

Hatalmas mennyiségű csapadékot hozott szerda délelőtt 11 óra körül Veszprémbe és térségébe is az zivatarzóna, amely a közlekedésben is nehézségeket okoz. Több helyen vízátfolyások teszik balesetveszélyessé a forgalmat, érdemes lassabban, körültekintőbben vezetni.