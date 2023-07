A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint szerdán a reggeli órákban egy gyengülő zivatar felhőzete helyezkedhet el felettünk, esetleg kisebb eső is elérhet minket, de nem ez lesz a jellemző. Napközben néhány órás napsütés után most az látszik, hogy este, kora éjszaka zivatar érkezhet, mely főként a Dunántúl déli része felett okoz hevesebb eseményeket, de az északi pereme minket is érinthet. A mérsékelt változó irányú szél csak zivatarok idején erősödhet meg. A hőmérséklet reggel 19°C, délután 30°C körül ígérkezik.