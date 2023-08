Az érintett területen Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is - figyelmeztetett a katasztrófavédelem.

Ma este, késő este elsősorban a Dunántúlon, kiemelten annak nyugati, északnyugati részén heves zivatarok kialakulásához is alkalmasak a légköri feltételek erősen viharos, károkozó (90 km/h-t meghaladó) szélrohamok, illetve akár 3-5 cm-t elérő, néhol esetleg ezt meghaladó átmérőjű jég kíséretében. Ezeken a tájakon az egymást követő zivatarcellákból néhol akár 30-40 mm-t meghaladó csapadék is összejöhet. Kedden napközben a Dunától keletre kiemelten a Dunakanyar, Északi-középhegység térségében, illetve az Alföld keleti részén is előfordulhatnak heves zivatarok a fenti kísérőjelenségekkel - olvasható a met.hu oldalon.