Mint írták, az elhúzódó hőség kiemelten veszélyes az idősekre, a gyermekekre és a fizikai munkát végzőkre.

Az idősek körében a tartósan magas hőmérséklet szív- és érrendszeri panaszokat okozhat, ezek észlelésekor haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, továbbá érzékenyen reagálhatnak a gyógyszereket szedő betegek is - figyelmeztettek a közleményben, hozzátéve: 11-17 óra között tartózkodjunk hűvös helyen, kerüljük a szervezetünket terhelő fizikai munkát.

Azt kérték, senki ne hagyjon gyermeket, sem háziállatot tűző napon álló gépjárműben, mivel az akár pár perc alatt is 50-60 Celsius fokra is felmelegedhet.

Kérték továbbá, hogy szabadtéri tüzek megelőzése érdekében erdőben csak a kijelölt tűzrakóhelyen rakjanak tüzet és csak akkor, ha nincs az adott vármegyében tűzgyújtási tilalom.

A strandolóknak azt ajánlották, árnyékban tartózkodjanak és magas faktorszámú napvédőkrémet használjanak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hét elején napos, túlnyomóan derült idő várható, 31-36 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletekkel. A levegő hőmérséklete hajnalra általában 18-22 fok közé hűl. Szerdán északkeleten, keleten időszakosan erősen felhős lesz az ég, és nagyobb eséllyel arrafelé fordulhat elő zápor, zivatar.