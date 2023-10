A pénteki csapadékos, szeles időben megdőlt a napi legnagyobb csapadékösszeg rekordja, valamint a fővárosi és országos szélrekord, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat nyomán az MTI. Az átvonuló ciklon több helyen viharos, helyenként erősen viharos széllökések kísérték, amelyek nyomán két új napi szélrekord is született. Balatonszemesen, a magyar tenger Akalival szemközti oldalán óránkénti 121 kilométeres széllökést mértek, amely országos szinten megdöntötte az ugyanerre a napra vonatkozó, 2012-ben a Kab-hegyen mért óránkénti 113 kilométeres sebességrekordot.

Budapesten, a János-hegyen 103 kilométer/órát rögzített a mérőműszer, így a fővárosban is megdőlt a napi legnagyobb széllökés rekordja. Az előző budapesti csúcsérték 86 kilométer/óra volt, amelyet 2017. október 17-én szintén a János-hegyen mértek.

Pénteken kékestetői meteorológiai állomáson 80,5 milliméter csapadékot mértek, ezzel pedig megdőlt az erre a napra vonatkozó legnagyobb csapadékösszeg rekordja is, letaszítva a trónról a korábbi csúcstartó Farkasgyepüt, ahol 1929-ben ugyanezen a napon 62 millimétert regisztráltak.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel az MTI-vel, hogy a viharos szél miatt országszerte több száz esetben avatkoztak be a tűzoltók. A legtöbb esetben útra, kerítésre, elektromos vezetékre dőlt fák miatt érkezett riasztás a katasztrófavédelem ügyeletére, illetve több esetben épületekben is keletkezett kár. A katasztrófavédelem tájékoztatás szerint a vihar elsősorban a déli vármegyékben, de a Balaton-környékén is sok gondot okozott, Szántód és Zamárdi között, valamint Tihanyban kidőlt fák akadályozták a forgalmat, a tihanyi révnél pedig egy távközlési oszlop dőlt az útra.