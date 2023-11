A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton markáns hidegfront érkezik, útját erős, néhol viharossá fokozódó északnyugati szél jelzi majd, és elszórtan zápor, hózápor, jégdarazápor is előfrdulhat, de néhol hózivatar is kitörhet. A hőmérséklet 5 fok körül alakul majd. Vasárnap télies idő várható reggel országos faggyal, délután 0-5 fokos értékekkel.a felhőátvonulásoké lesz a főszerep, elszórt hózáporral, havas esővel, záporral. A reggeli órákban délnyugaton kisebb havazás is kialakulhat. A legtöbb napsütés az ország középső tájain lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat prognózisa szerint szombat hajnalban inkább Győr térségében számíthatunk hózáporra, ezzel viszont érdemes számolniuk azoknak, akik esetleg vármegyénkből indulnának Győr-Moson-Sopron felé, délelőttre viszont Veszprémet is elérheti a havas eső. Az Útinform péntek esti jelentése szerint szombaton az északnyugati szelet az északnyugati vidékeken, valamint a Dunántúli-középhegység terültén 70 kilométer/órát elérő lökések kísérhetik, emellett délelőtt a délnyugati megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokhoz apró szemű jég és viharos erejű széllökések (60-70 kilométer/órás) társulhatnak. Emellett szombat estétől a nyugati területek fölé hózáporok sodródnak be, ezekből is - az éjféli órákig - pár centiméteres friss hóréteg alakulhat ki.

Érdekesség egyébként, hogy épp harminc éve, november 19-én Zircen volt a leghidegebb az országban. Akkor -16,7 fok volt. Ilyen hidegre a jelek szerint most hétvégén nem számíthatunk, ahogy arra se, hogy szombaton megdőlne a november 25-i napi hidegrekord (-21 fokot 1988-ban, Kalocsán mértek), vagy a 26-i napi minimumhőmérsékletnél hidegebb lenne (-22,8 fokot mértek Vámosmikolán), arra viszont igen, hogy fagyni fog. Ezzel az autósoknak is érdemes számolnia. A felüljárókon, hidakon és erdősávok közti útszakaszokon eleve számoljunk az aszfalt fokozott jegesedésével, és így válasszuk meg járművünk sebességét. Emellett érdemes nagyobb követési távolságot tartani, mivel a fékút csúszós úton sokkal hosszabb. A fékúttal a gyalogosok is számoljanak, hiszen így bizony tovább tart megállnia a sofőröknek, ha az útra lépünk.

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint egyébként gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb...) is felerősödhetnek.