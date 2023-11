Az előrejelzés szerint a délelőtti órákban a Dunántúlon előfordulhat átmeneti ónos eső. Az Északi-középhegység tágabb térségében és a főváros vonzáskörzetében északkelet felé növekvő mennyiséggel 5-15 cm hó hullhat. Legtovább a havazás az Északi-középhegység magasabban fekvő területein és az északi, északkeleti határ mentén tarthat ki, errefelé 15 cm-t meghaladó mennyiség is összegyűlhet. Dél-délnyugat felől a csapadék halmazállapota fokozatosan egyre nagyobb területen havas esőbe, ónos esőbe (néhol fagyott esőbe) vált. A halmazállapot-váltás határa és időpontja jelentős bizonytalansággal terhelt, lassabb lefolyású folyamat esetén akár nagyobb, jelentősebb mennyiségű ónos esőre is számottevő esély van kiemelten Pest vármegye északi területein valamint az Északi-középhegységben, de kisebb mennyiségben a fent említett területek tágabb térségében is számítani lehet rá átmeneti jelleggel.

Forrás: OMSZ

Veszprém vármegyében gyenge ónos eső várható, a csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm lehet.