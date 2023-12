Legyőzte a korai tél nyomait, a többször, több napon át hulló-szállingózó havat az időjárás többi szereplője: a melegebb napok, a napsütés, de nagyrészt az eső. A vármegyeszékhely zöld területein már csak elvétve találkozhatunk a fehér csapadék nyomaival, a föld beszívta a nedvességet, és egyre több helyen újra láthatjuk az őszi lombhullás nyomait, a színes faleveleket.

Várhatóan – bár csapadékot jeleznek, ami az egyre melegedő hőmérséklet miatt továbbra is eső formájában érkezik – a kevéske maradék hó is elolvad – a gyerekek nem kis bánatára, de a felnőttek örömére. Aki most havat szeretne látni, magasabb rétegekbe, azaz a dombokra-hegyekbe kell utaznia – vagy elmenni síelni. Ők is jól járnak.