Az enyhe idő miatt egyelőre elolvad a csapadék, az utak járhatók.

Az időjárás-előrejelzés szerint szombaton sokfelé várható eső, zápor, melyet a Dunántúlon északnyugat felől havas eső, havazás vált fel, este a legtöbb helyen csökken a csapadékhajlam. A Dunántúli-középhegységben átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Estig északnyugaton síkvidéken 5, a magasabban fekvő részeken akár 10 cm-t meghaladó friss hó hullhat. Délutánig délkeleten a déli szelet erős lökések kísérhetik. Másutt az északnyugati, nyugati irányú szél erősödik meg egyre nagyobb területen, az Észak-Dunántúlon, a magasabban fekvő helyeken, illetve záporok környezetében viharos lökések is lehetnek. Az Alpokalján és a Bakonyban hófúvás is kialakulhat.

Kollégánk a 8-as főúton járt, ezt tapasztalta: