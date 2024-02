Pénteken késő délután plusz nyolc fokot mutatott a hőmérő Balatonalmádiban

Fotó: Benkő Péter/Napló

Szóltunk nemrég a globális felmelegedés hatásairól, melyeket mindennapjainkban tapasztalunk. Valóban igaz, amit több szakember is elmondott, a tél (volt egyáltalán?) is enyhébb volt a megszokottakhoz képest, a február másodika, azaz a medve elő- vagy visszabújásának napján viszont késő délután, ahogy a fotón is látszik, nyolc fok meleget mutatott az autó hőmérője odakint.

Most nem kívánunk sem rövidebb, sem hosszabb távú következtetéseket levonni ebből, mindössze egy hírt adtunk érdekességképpen. A medvéket meg – aki hisz a népi jóslatban – amúgy is figyeli. Csupán annyit írunk még, az előrejelzések enyhe jövő hetet ígérnek. Használjuk ki a természetben!