A helyben lakók meséltek az esetről lapunknak. Ijesztő estéről számoltak be, annak ellenére, hogy nagyon várták a csapadékot, de nem ekkora kísérettel. A kíséretet pedig a tomboló szélvihar jelentette.

Fotó: Imrefi Károlyné

Épületkár - mint az 1985-ös, szintén augusztusi földrengéskor - azért nem keletkezett, viszont azt elmondták, a rettenet végigvonult a Kossuth és a Bem utcákban, lényegében a központban. - Letört egy hatalmas faág, egy másik fenyőt a villanyvezeték fogott meg - mondják, és azt is, az áramellátással is akadt emiatt gond. A szomszédos Ősiben is beszámoltak hasonló károkról, mely szintén fákat érintett.

Fotó: Imrefi Károlyné

Augusztus hónapja, úgy látszik, maga a Berhida-háromszög. A berhidaiaknak mindenképp.