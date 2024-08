Ma háromnegyed kilenckor készült a fotó, ekkor úgy fél órája esett már. Látszik, jól elsötétedett, a vízre szomjazó növények csak úgy isszák az égi áldás cseppjeit. Örülünk neki, hogy ez most egy jó zápornak ígérkezik, a borult ég, az esőfelhők is ezt mutatják.

Nem csalás, kimondottan elsötétedett az égbolt. De legalább esik az égi áldás

Fotó: Benkő Péter/Napló

Kellett már az égi áldás, nagyon. Kellene, hogy tovább essen, folyamatosan, öntözze a földet, a növényeket, legyen úgymond hosszan tartó áztató eső, hiszen az aszály egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban is, ahogy nemrég erről írtunk. Amennyire nem kívántuk már tavasszal a sok csapadékot, most annál inkább kívánjuk. És bízunk abban, kellően felfrissíti a levegőt, itatja növényeinket, az állatokat, hiszen az elmúlt hónapban talán egyszer volt „csapadék”. Az is csak így, idézőjelben.