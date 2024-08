Talán furcsán hangzik, de csapadékra nemcsak az élőlényeknek, de például a már száraz, a talajon heverő leveleknek is szükségük van. Miért? A természet önfenntartó – ha engedjük neki –, és a lehullott levelekből előbb avar lesz, ami aztán egyre mélyebbre kerülve szép lassan, de biztosan lebomlik a mikroorganizmusoknak köszönhetően. De a szikkadt talajba nem kerül bele az avar sem, a lebontást végző élőlények sem. Többek között ezért is kell az eső. Ha nem zuhog, csak csepereg, akkor is.

Nem baj, ha nem zuhog, csak legyen utánpótlás a talajnak

Fotó: Benkő Péter/Napló

Múlt pénteken is azt írtuk, nem zuhog, de legalább megjött az égi áldás

Nem mellékesen pedig tavak, folyók vizének utánpótlására, szomjunk oltására, szabadon élő állatoknak és növényeknek, a városok porának elverésére, a szántóföldnek, és még sorolhatnánk. Csütörtökön végre újra esett – előtte másodikán írhattunk hasonlóról. Most, ebéd utánig sem esett valami nagy mennyiség, de ez is kellett. És nagyon, de nagyon szükség lenne még rá!