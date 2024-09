Szinte télies volt a hőérzet az erős szélben pénteken, ráadásul az eső is zuhogott a nap nagy részében. Csonki István országos vízügyi főigazgató azt mondta, nem kell tartani attól, hogy a lehullott – átlagosan két centiméteres – csapadék gondot okozna a Balatonnál vagy a bakonyi patakoknál. Az igazgató rámutatott, a Balaton vízállása most 87 centiméteres, a lehullott csapadékot a hosszú, forró nyár után elnyeli a tó, illetve a vármegyében lévő patakok, nem beszélve a kiszáradt földekről. Problémától sehol nem kell tartani, hangsúlyozta.

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság minden reggel friss adatokat tesz közzé a honlapján. Ma egyebek mellett arról írtak, a vízügy készül a szükséges árvízvédelmi beavatkozásokra, mert a felettünk lévő mediterrán ciklon kiszámíthatatlan. Ezért a péntek reggel nyolc órakor megkezdte működését az Országos Műszaki Irányító Törzs, hogy adott esetben koordinálja a munkálatokat, a szakemberek, a munkaerő és az eszközök átcsoportosítását.

A bakonyi települések polgármesterei közül Veinperlné Kovács Andrea, Porva és Boriszné Hanich Edit, Olaszfalu elöljárója is megerősítette, nem kell attól tartani, hogy gond lenne a Bakonyban, a patakok, köztük a Cuha probléma nélkül elvezeti a lehullott csapadékot. Arról is beszéltek, hogy a településeken korszerű vízelvezetők működnek, ami szintén biztonságot ad nagy esőzésnél is. Olaszfaluban örültek az esőnek, mert a száraz talajból nem tudták betakarítani a terményt, például a burgonyát.

Tárnai Balázs, a nevét viselő autósiskola tulajdonosa a megszokottnál is figyelmesebb, óvatosabb közlekedést javasolt. Azt nem ajánlja, hogy az autósok lecseréltessék a nyári gumit télire, mert a mostani az előrejelzések szerint átmeneti időszak, lesz még húsz Celsius-fok, illetve annál is magasabb a hőmérséklet. Tárnai Balázs kiemelte, a vízátfolyásokra nagyon kell figyelni, mert azok úgy viselkedhetnek, mintha jégen közlekednénk, autósok, motorosok egyaránt megcsúszhatnak rajta, ha nem lassan és óvatosan közelítik meg ezeket. Olvasónk jelezte azt is, hogy a Bakonyban néhol köd is kialakult, több helyen az útra sodorta a szél a faágakat.