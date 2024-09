Pénteken nagyrészt borult, vagy erősen felhős idő lesz, és több helyen esőre, záporra, sőt, keleten zivatarra is lehet számítani. A középső és nyugati országrészekben erős, olykor viharos széllökések is előfordulhatnak. Kiadós mennyiségű csapadék is eshet, ezért érdemes felkészülni a nedves, csúszós utakra. Az eső és a viharos szél miatt a közlekedési feltételek jelentősen romolhatnak, különösen a nyugati és középső régiókban. Javasolt lassabb sebességgel, a látási viszonyoknak megfelelően vezetni, és a viharos időjárás miatt felkészülni a váratlan forgalmi helyzetekre. 10 és 28 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósan esős nyugati tájakon lesz a leghidegebb - írja a koponyeg.hu.