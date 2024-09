Ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre - olvashatjuk a koponyeg.hu-n az orvosmeteorológiai előrejelzést, dr. Pukoli Dániel által.

Az iskolásoknak tehát fokozott kihívásokkal kell kezdeniük az őszi félévet.

Hétfőn az iskolakezdés napos és száraz időben zajlik majd. A délutáni órákban 31 és 36 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani. Csapadék nem várható, így nyárias meleg lesz jellemző.

Kedden is hőség várható, különösen délen, ahol a hőmérséklet akár 37 fokig is emelkedhet. Az aszály továbbra is sújtja az országot, csapadék nem valószínű. Az élénk északkeleti szél némileg enyhítheti a forróságot.

Szerdán országszerte hőségre kell számítani, a hőmérséklet 35 fok körül alakul. Helyenként előfordulhatnak zivatarok és záporok, amelyek átmeneti enyhülést hozhatnak. Az időjárás azonban továbbra is forró marad.

Csütörtökön is hőségre van kilátás, de helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Az élénk északkeleti szél időnként enyhítheti a meleget. A hőmérséklet továbbra is magas marad (akár 37 fok lehet!) - írja a koponyeg.hu előrejelzése.