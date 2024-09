– Nem érdemes azon szomorkodni, amin nem lehet változtatni, ilyen az időjárás is. Vegyük tudomásul, beköszöntött a meteorológiai ősz, amelynek szintén vannak előnyei és szépségei. Az eső aranyat ér a természetnek, frissíti, tisztítja a levegőt, érdemes örülni ennek! Nem beszélve arról, hogy az őszi színek lenyűgözőek, ezt vegyük észre, ne engedjünk a letargikus hangulatnak, legyünk, maradjunk pozitívak! – javasolják pszichológusok. Hozzáteszik, vegyük észre a legapróbb szépséget is magunk körül, ami boldoggá teszi az embert. Naponta tűzzünk ki célokat, még aprókat is magunk elé, ami sikerélményt ad!

Esernyős gyalogosok az esőben hétfőn. A hőmérséklet-csökkenés mellett megérkezett az eső is, ami jót tesz a természetnek és a levegőt is felfrissíti

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Háziorvosok szerint főleg a krónikus betegeket, mint a szív- és érrendszeri panasszal küzdőket érintheti jelentősebben a megváltozott időjárás, az egyetlen nap alatt történt 10-15 fokos hőmérséklet-csökkenés. Ők fokozottan figyeljenek magukra, gyakran mérjék a vérnyomásukat, még jobban figyeljenek oda a gyógyszerszedésre, ha kell, keressék fel háziorvosukat. Pihenjenek többet a szokásosnál, tartózkodjanak a megerőltető munkától, a sok gyaloglástól, cipekedéstől. Tegyék azt, ami kedvükre van, ami jólesik nekik.

Szakemberek rámutattak, legtöbb esetben a lélek betegíti meg a testet, ezért fokozottan figyeljünk a mentális egészségre. Ezt szolgálhatja az is, ha keressük mások társaságát, ha lehet, beszélgessünk a családdal, szomszédokkal, barátokkal, a lényeg, hogy ne gubózzunk be! Jótékony lehet a vidám filmek nézése, hasonló könyvek olvasása.