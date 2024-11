Kedd reggel 2-3 fokos volt a hőmérséklet a Bakony fővárosában és újra köd lepte be a várost, a környékét. A Magas-Bakonyban élők ehhez már pár napja hozzászokhattak. Csak napközben szakadozik fel a köd, esténként pedig újra beborítja a tájat. A bakonyi párás, nyirkos időjárás a szürkeségével elronthatja a kedvünket és az ízületi panaszokkal élőknek kellemetlenségeket okozhat. Azonban megvannak a maga szépségei a rejtélyes fátyollal bevont hegyvonulatoknak.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Leginkább a csúszós út veszélyeire szeretnénk felhívni a közlekedők figyelmét, a 82-es főút egyes szakaszain hirtelen tejfehérré válhat, egészen sűrű lehet a köd.

Ez jellemző többek közt Gézaháza környékére, a Zirc és Csesznek közötti részen.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Most nem a szemével van baj, ha nem látja jól a zirci apátság tornyait és nem is tolták el azokat, a helyükön maradtak. Zirc főteréről sem lehet messzire tekinteni, a ködfüggöny sűrű. Hiányozhat az apátság jellegzetes épületének megszokott látványa is.

A ködben nem látszik jól Zirc központjában az apátság jellegzetes épülete sem

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A következő napok csapadékos, szeles időjárása véget vethet a ködös időnek, ami jellemző novemberre.