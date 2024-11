A téli időjárás igazi arcát mutatta meg, amikor a szezon első komolyabb havazása érte el hazánkat. A térségen egy ciklon csapadékzónája vonult át, melynek következtében többfelé jelentős havazás történt, bár a csapadék egy része eső vagy havas eső formájában hullott, különösen a Kisalföldön és a déli vármegyékben.

Az időjárás okozta téli táj és az út menti fákra nehezedő hóréteg miatt mindenkit arra figyelmeztet, hogy a csúszós, havas viszonyok fokozott figyelmet igényelnek

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt/Facebook

A legtöbb helyen vizes, tapadó hóréteg alakult ki, de a Dunántúli-középhegységben, a főváros környékén, illetve az Északi-középhegység magasabb részein vastagabb hótakaró is kialakult. A havazás nemcsak a vidéki területeket borította be, hanem a nagyobb városok, így Budapest is havat kapott. Az időjárás okozta csúszós, havas viszonyok fokozott figyelmet igényelnek, figyelmeztet a HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán.