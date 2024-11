A fehér karácsony kérdése mindig felmerül az emberben év vége körül, sokan örülnénk ennek.

Fehér karácsony: sokan örülnének a havazásnak év végén

Fotó: Nagy Lajos

Vajon idén lesz fehér karácsony?

November 22-én virradóra megérkezett az első hó Veszprém vármegyébe. Néhány órára, néhány napra fehérbe öltözött a táj.

„Ha Katalin kopog, karácsony locsog” – tartja a népi időjóslás. Azaz, ha november 25-én fagy, akkor karácsonykor esős, latyakos idő várható, de az időjósló mondás fordítottja is igaz, tehát ha Katalinkor esős, enyhe idő van, akkor karácsonykor fagy várható. Mivel hétfőn a tíz Celsius-fokot is meghaladta néhány helyen a hőmérő higanyszála, így inkább „kopogni” fog. Ez természetesen nem jelenti egyúttal azt is, hogy fehér lesz az idei karácsony, de az esély megvan rá.

Mindenkit foglalkoztat a kérdés, ezért felhívtuk Németh Lajost, hogy adjon választ rá. A meteorológus szerint Európa-szerte ritka már az olyan időjárási helyzet, mint a múlt század hetvenes, nyolcvanas éveiben. – Akkor egymás után néhány évben többször volt fehér a karácsonyunk, azóta csak egyszer-kétszer. Most sajnos nem erre hajlik az időjárás. Úgy viselkedik az időjárásunk, ami a sokéves átlaghoz képest szokatlan. Sajnos úgy tűnik, hogy mi a két évszakos, mediterrán éghajlati zóna felé közelítünk. Ritkán, de előfordulhat nagyobb tél, azonban a tendencia szerint el kell búcsúznunk a havas karácsonyoktól. Összefüggő hótakaró csak az 1500 méternél magasabb hegyekben lehet. A fehér karácsonynak pedig mindössze tíz százalék esélye van – mondta Németh Lajos.

A jet stream, a futóáramlás, a nagy sebességű széláramlat is befolyásolhatja, hogy fehér lesz-e a karácsony. A jet stream a légkör felső rétegeiben, 8–12 kilométer magasan fúj, és elképesztő sebességgel, olykor akár 400 km/h-val halad. Teljes bizonyossággal a jet stream segítségével sem lehet ennyi idővel korábban megmondani, hogy karácsonykor várható-e havazás, ez az ünnepekhez közeledve válik majd egyértelművé. Akit pedig foglalkoztat a kérdés, annak érdemes figyelemmel kísérnie a friss meteorológiai jelentéseket a karácsony előtti napokban.